Власти Сочи предупредили о ливнях, грозах, граде и смерчах на выходных

В Сочи на предстоящих выходных ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистой ветер и смерчи. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. На реках подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — предупредили власти города.

В эти же дни возможно появление смерчей над морем.

Как отмечается на сайте, все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Власти рекомендуют жителям и туристам принять меры предосторожности и воздержаться от прогулок рядом с водоемами.

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