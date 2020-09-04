У работавших с Навальным омских медиков не обнаружили следов токсичных веществ

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что отравляющие вещества, о выявлении которых в моче, крови и на коже блогера Алексея Навального сообщил журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники, у омских медиков, плотно контактировавших с пациентом, не обнаружены, передает ТАСС.

Он отметил, что российские специалисты «работали с кровью, с мочой, с кожей» Навального в течение 44 часов.

«Знаете, сколько людей его трогали, щупали? Много. Все живы-здоровы, ни у кого ничего не нашлось», — сказал Сабаев.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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