Иностранцу предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Деданина
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Следователи предъявили гражданину иностранного государства Араику Мирзояну обвинение в убийстве бизнесмена из Татарстана Евгения Деданина. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.
Отмечается, что обвинение мужчине предъявлено по статье 105 УК России («Убийство»)».
Ранее стало известно, что в Бугульме был застрелен бизнесмена Деданина, который в сентябре 2018 года убил двух грабителей.
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