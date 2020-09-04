Иностранцу предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Деданина

Следователи предъявили гражданину иностранного государства Араику Мирзояну обвинение в убийстве бизнесмена из Татарстана Евгения Деданина. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Отмечается, что обвинение мужчине предъявлено по статье 105 УК России («Убийство»)».

Ранее стало известно, что в Бугульме был застрелен бизнесмена Деданина, который в сентябре 2018 года убил двух грабителей.

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