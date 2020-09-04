Управление юстиции Берлина получило запрос Генпрокуратуры РФ по делу Навального

В управление юстиции Берлина 4 сентября поступил запрос от Генпрокуратуры России по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает Twitter прокуратуры столицы ФРГ.

«Запрос об оказании правовой помощи со стороны российских органов касательно покушения на отравление гражданина РФ Алексея Навального был в пятницу передан в управление юстиции Берлина, отвечающее за правовую помощь в уголовных делах», — указывается в заявлении.

Как пояснили в прокуратуре, данный запрос будет рассматриваться властями германской столицы, так как «потерпевший» находится на лечении в берлинской клинике.

Отмечается, что профильный отдел в управлении юстиции в настоящее время занимается изучением запроса, а «решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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