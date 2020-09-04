В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев полагает, что никакого криминала в случившемся с Алексеем навальным нет, цитирует его «Интерфакс».

На вопрос, если ли криминал в этой истории, он заявил, что пока не никаких оснований так считать.

«Откуда ему (криминалу. — «Газета.Ru») там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — заявил Колокольцев.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль не скрывает факты о ситуации с Навальным

— МИД Украины призвал Запад наказать Россию за Навального

— В ФРГ опровергли заявления Лукашенко о фальсификации данных о Навальном