В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев полагает, что никакого криминала в случившемся с Алексеем навальным нет, цитирует его «Интерфакс».
На вопрос, если ли криминал в этой истории, он заявил, что пока не никаких оснований так считать.
«Откуда ему (криминалу. — «Газета.Ru») там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — заявил Колокольцев.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
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