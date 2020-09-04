В ВОЗ не рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 до середины 2021 года
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) понимают, что вряд ли будет возможным осуществление масштабной вакцинации от коронавируса в мире до середины 2021 года. Об этом заявила официальный представитель структуры Маргарет Харрис, передает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время значительное число вакцин-кандидатов пока находится на третьей фазе клинических испытаний. В связи с этим пока не рассматриваются перспективы о применении вакцин в США и России.
«Позиция ВОЗ состоит в том, что все мы работаем вместе, солидарно. Мы делимся данными и сравниваем их, чтобы мы, мир, получили вакцину, которая защитит всех», — сказала Харрис.
Она подчеркнула, что речь идет о глобальном общественном благе.
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