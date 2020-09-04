В Индии полиция расследует изнасилование и убийство трехлетней девочки

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш расследует изнасилование и убийство трехлетней девочки, тело которой нашли в сахарном тростнике, пишет издание Times of India.

По данным полиции, после изнасилования девочку задушили. Ее труп нашли всего в полукилометре от дома.

«После того как вскрытие подтвердило, что маленькая девочка была изнасилована, я чувствую, что этот поступок является неизгладимым пятном на нашем обществе», — приводятся слова старшего суперинтенданта полиции Сатьендра Кумара.

Семья погибшей подозревает некоего Лекхраджа Гаутама, жену которого шесть лед назад убил дядя девочки. Гаутама грозился отомстить за смерть своей жены.

Издание подчеркивает, что это уже третье за двадцать дней изнасилование с последующим убийством несовершеннолетней. До этого нашли мертвыми 13-летнюю и 17-летнюю девушек.

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