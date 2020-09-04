Передано заявление ФБК о возбуждении дела по факту госпитализации Навального

Следственный комитет России передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возбуждении дела по факту госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, озвученные в Басманном суде Москвы.

Ране ФБК подал заявление СК о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») после случившегося с Навальным.

Когда Фонд не получил в надлежащее время ответ от следователей, он обратился с жалобой в Басманный суд.

В настоящее время проверкой по госпитализации российского блогера занимаются следователи управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД. Признаков умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Навального они не нашли. Проверка продлится до 20 сентября текущего года.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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