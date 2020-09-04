Создатель «Новичка» рассказал о появлении яда в СССР

Доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк рассказал о разработке веществ группы «Новичок» в военных целях. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, на создание «Новичка» ушло свыше десяти лет. Он пояснил, что сначала подобное химическое оружие появилось в США, в 70-е годы за разработку таких боевых отравляющих веществ взялся СССР.

«Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия», — произнес Ринк.

Специалист добавил, что нынешнее название у вещества появилось в конце 80-х годов, до этого у него были разные названия, например, «Нуклон» или «Лошадь».

20 августа самолет, в котором летел блогер Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили об обнаружении в его организме веществ из группы «Новичок».

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