ФОМ: Более 80% граждан России считают себя патриотами

Более 80% граждан РФ назвали себя патриотами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Так, к патриотам относят себя 82% опрошенных, 14% не причисляют себя к ним.

Кроме того, 69% россиян заявили, что невозможно любить свою страну, не зная ее истории. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов.

Отмечается, что к обязательной черте патриотизма у мужчин отнесли службу в армии около 71% опрошенных, 23% считают иначе.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1000 респондентов.

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