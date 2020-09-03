Число студентов не будут ограничивать на парах из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство не будет ограничивать количество студентов в аудиториях в вузе на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Россия 1».

Он подчеркнул, что для учебных заведений существует жесткое требование носить защитные маски.

Глава ведомства уточнил, что маску разрешено снимать преподавателям во время проведения занятия, а также в творческих вузах.

Министр добавил, что многие российские вузы ввели собственные ограничения, согласно которым при преодолении порога в 50 студентов занятие переходит в онлайн-режим.

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