Региональные вузы будут сами принимать решение о возврате онлайн-обучения

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что региональные вузы будут самостоятельно принимать решение о возврате дистанционного обучения. Об этом он сказал в программе «Вести» на канале «Россия 1».

По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения», — сказал Фальков.

Также он сообщил, что в 2020 году стали обучаться в разных форматах в российских вузах более 4 млн молодых людей.

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