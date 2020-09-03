На востоке Москвы загорелся подвал в поликлинике
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Посетителей и персонал московской поликлиники №64 на 2-й Пугачевской улице эвакуировали из-за пожара, который вспыхнул в подвале здания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В подвале здания на 2-й Пугачевской улице, дом 8 произошел пожар. Производится эвакуация», — заявил собеседник агентства.
Данные о пострадавших и площади возгорания не поступали.
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