В Минздраве рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

Кроме врачей и учителей в первую очередь от коронавируса будут прививать полицейских, призывников и студентов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на рекомендации минздрава.

«Приоритетной вакцинации против COVID-19, подлежат следующие контингенты: работники медицинских организаций, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством люде», — отмечается в документе.

Также предлагается прививать от коронавируса будут «обучающихся в организациях среднего и высшего профессионального образования, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу».

В России коронавирусом заразились больше миллиона человек, выздоровели почти 827 тысяч, погибли 17,5 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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