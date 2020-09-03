В Софии полиция задержала около 100 протестующих

В Софии полиция очистила улицы от протестующих, ликвидировав палаточные городки, пишет ТАСС.

«То, что продолжалось в течение многих часов, было марафоном массовых беспорядков. В городе были организованы протесты», — приводятся слова заместителя директора столичной полиции Антона Златанова.

Он добавил, что многие полицейские получили ранения и ожоги. 15 правоохранителей находятся в больнице. Златанов уточнил, что утром полиция задержала 35, вечером — больше 60 участников акций.

В Болгарии продолжаются антиправительственные митинги из-за недовольства экономической политикой кабмина, мерами по контролю за бизнесом и злоупотреблением полномочиями со стороны властей.

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