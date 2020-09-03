В Кремле пока не ознакомлены с заявлением Минска о фальсификации истории с Навальным

У Кремля пока нет детальной информации относительно заявления Белоруссии о том, что отравление блогера Алексея Навального могло быть сфальсифицировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока не располагаем деталями», — ответил он журналистам.

В четверг, 3 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перехватила разговор Варшавы с Берлином, который подтверждает, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об Алексее Навальном фальсифицировано.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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