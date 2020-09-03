В Ростове-на-Дону полиция разыскивает фельдшера-зомби

В Ростове-на-Дону разыскивают человека, который надел форму фельдшера скорой помощи, загримировался под зомби и пугал людей, вылезая из машины скорой помощи с сумкой-укладкой в руке на улицах города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления УМВД.

Мужчину проверят на предмет состава административного правонарушения в его действиях. Также будет дана оценка действиям операторов, снимавших видео, и факт использования для розыгрыша машины скорой помощи со включенными маячками и сиреной.

Ролик с участием блогера появился в интернете 1 сентября. Позже он объяснил, что решил снять такое видео после смерти матери, у которой случился сердечный приступ, а фельдшер скорой помощи не смог оказать ей помощь и поставить верный диагноз.

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