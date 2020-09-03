В Ростовской области ликвидировали три из четырех лесных пожаров

В Ростовской области ликвидировали три из четырех пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС России по региону Сергея Филиппова.

Пожары возникли днем 2 сентября в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском районах области. По предварительной информации, один человек погиб, 46 пострадали.

«Во всех районах пожар ликвидирован, за исключением Тарасовского района», — заявил Филиппов.

Он добавил, что в Тарасовском районе существует угроза перехода огня на населенные пункты.

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