Белорусских телеведущих Кохно и Дудинского задержали на акции протеста

За участие в несогласованных массовых акциях были задержаны белорусские телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

По ее словам, представители СМИ будут задержаны до рассмотрения административных дел в суде за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Всего в Минске 2 сентября были задержаны 24 человека, в том числе три студента.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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