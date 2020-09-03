«Ъ»: Минздрав намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Минздрав предложил запретить ароматизаторы в табачной продукции в рамках антитабачной концепции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняется, эта мера призвана понизить привлекательность курения и может затронуть от 80% до 98% изделий на рынке.

Если такое решение будет одобрено, при производстве табачной продукции нельзя будет использовать глицерин, красители и ряд других веществ.

При этом эксперты отмечают, что отказ от добавок приведет к необходимости перестройки технологических процессов и может негативно сказаться на работе производителей.

Антитабачная концепция рассматривается в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который нацелен на стимулирование россиян к здоровому жизни. Также проект должен смотивировать людей отказаться от вредных привычек, и, тем самым, снизить заболеваемость и смертность среди населения.

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