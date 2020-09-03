Американское издание назвало Киев российским

Американское издание New York Post назвало Киев российским городом.

В публикации издания приводится рассказ о женщине, вышедшей на крыло самолета через аварийный люк после посадки воздушного судна в Киеве.

«Этой перегревшейся женщине не терпелось сойти с рейса в России», — указано в материале.

Далее издание сообщает, что речь идет о пассажирке Международных авиалиний Украины, летевшей с двумя детьми из Турции в Киев.

На данный момент ошибка в публикации не исправлена.