Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

Исполнителем убийства стал Владимир Татаренков. Он был допрошен в качестве свидетеля и признался, что организовал убийство Войтенко и Наумова по просьбе Быкова, указано в сообщении СК.

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