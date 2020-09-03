Более 500 гектаров леса горят в Ростовской области

Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась более чем в три раза и превысила 500 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

На территории области действуют два пожара, их общая площадь превышает 521,17 гектара, рассказали в пресс-службе.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация наблюдается в Тарасовском районе, где горят около 500 гектаров леса. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

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