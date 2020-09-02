Двое местных жителей погибли в результате лесных пожаров под Ростовом

В результате лесных пожаров в Ростовской области погибли двое в Красносулинском и Тацинском районах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что в первом районе в Замчалово погибла женщина 1935 года рождения, чье домовладение сгорело.

В Тацинском районе также обнаружены костные останки человека. По данному факту проводится проверка. На месте работают следователи и криминалисты.

В регионе действуют четыре лесных пожара, площадь которых составляет 170 га.

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