Двое местных жителей погибли в результате лесных пожаров под Ростовом
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В результате лесных пожаров в Ростовской области погибли двое в Красносулинском и Тацинском районах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Агентство отмечает, что в первом районе в Замчалово погибла женщина 1935 года рождения, чье домовладение сгорело.
В Тацинском районе также обнаружены костные останки человека. По данному факту проводится проверка. На месте работают следователи и криминалисты.
В регионе действуют четыре лесных пожара, площадь которых составляет 170 га.
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