Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА «Новости».

По его словам, при применении «Новичка» Навальный бы «давно отдыхал на кладбище».

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разработчик «Новичка»: симптомы у Навального не похожи на отравление веществом

— Российские криминалисты не нашли у Навального следов токсичных веществ

— МИД РФ ответил на заявление Германии о новых данных по инциденту с Навальным