МИД РФ ответил на заявление Германии о новых данных по инциденту с Навальным

Министерство иностранных дел России прокомментировало появление новой информации по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Россия ждет ответа Германии по запросу Генпрокуратуры по лечению Навального.

Кроме того, Москва ожидает ответа по его диагнозу и результатам экспертизы.

«Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры», — подчеркнули в МИД России.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел блогер, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

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