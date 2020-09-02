ЦИК организует работу региональных школ в Единый день голосования

Регионы РФ будут принимать решение об организации работы школ в Единый день голосования в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Минпросвещения.

«Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием», — говорится в сообщении.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

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