СК назвал причину убийства воспитательницы детского сада в Подмосковье

Следователи назвали причину убийства воспитательницы на глазах у детей в детском саду в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

Подозреваемый на допросе признался, что совершил преступление на почве ревности. На данный момент мужчина арестован.

Ранее стало известно, что 31 августа 53-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, перелез через забор садика, после чего проник в помещение младшей группы и нанес своей супруге несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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