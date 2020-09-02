В Казани начальник отдела полиции устроил стрельбу по подчиненным
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Начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как уточняется, его спровоцировали плохие показатели работы сотрудников.
В результате, он ранил троих работников: двоих мужчин и одну женщину.
В пресс-службе прокуратуры Татарстана отметили, что подробности произошедшего выясняются.
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