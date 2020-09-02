Женщины выстроились в «цепь солидарности» в центре Минска

У стелы «Минск — город-герой» в центре белорусской столицы проходит протестная акция, в ходе которой более 100 женщин выстроились в «цепь солидарности». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что некоторые женщины пришли вместе с детьми.

«На месте присутствуют несколько сотрудников милиции, которые через громкоговоритель призывают собравшихся разойтись», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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