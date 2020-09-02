В Армении 14 человек умерли от отравления контрафактным алкоголем
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В Армении от отравления контрафактным алкоголем умерли 14 человек.
«Общее число случаев отравления в период с 31 августа по 2 сентября достигло 27, из них 14 — со смертельным исходом», — говорится на сайте Минздрава страны.
Отмечается, что 20 человек отравились алкоголем в Армавирской области, все они купили контрафактную водку. Еще 7 пострадавших отравились в Ереване. При этом эти случаи отравления не связаны друг с другом.
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