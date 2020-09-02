Трое человек упали в строительной люльке с 11 этажа в Белгороде, один погиб

Трое человек в возрасте 16-18 лет упали в строительной люльке с уровня 11-го этажа в Белгороде, один их них умер в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Инцидент произошел на улице Есенина вечером во вторник, 1 сентября.

Отмечается, что двое других пострадавших — юноши 16 и 17 лет — в настоящее время находятся в областной детской больнице. По предварительным данным, у одного из низ диагностировано повреждение позвоночника.

Один юноша в реанимации, второй — в состоянии средней тяжести в палате.

В правительстве сообщили, что для установления причин происшествия будет проведено расследование.

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