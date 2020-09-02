Эксперты рассказали о признаках хорошего меда и о его подделках

Специалисты рассказали, как выбрать качественный мед, как его хранить и когда в нем могут образоваться канцерогены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Роскачества.

«У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного – светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен», — говорится в сообщении организации.

При этом отмечается, что натуральный мед может быть как жидким, так и закристаллизованным (это естественный процесс, который не лишает его полезных свойств).

Выявить поддельный можно в лаборатории, но грубую подделку покупатель может заметить сам. Чтобы проверить это, в ложку меда нужно добавить каплю йода. Если мед посинеет, то в него добавляли крахмал для загустения.

В Роскачестве также предупреждают, что, если продавцы растапливают прошлогодний мед, чтобы выдать его за новый, полезные свойства продукта теряются и образуется канцероген – оксиметилфурфурол.

Наилучшие обливания хранения меда — темное прохладное место с температурой не более 20 градусов. Он может храниться год в плотно закрытой таре и два года — в герметичной емкости.

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