Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления

Река Амур у Хабаровска за последние сутки поднялась на 10 см и достигла 467 см. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Уточняется, что данный показатель превышает уровень неблагоприятного явления на 17 см.

Отметка опасного явления для Амура составляет 600 см, но уже сейчас зафиксированы подтопления низких мест в бассейне реки на глубину от 0,1 м до 2,4 м.

При этом в течение следующих двух суток ожидается подъем еще на 15-20 см. При такой отметке в зону возможного подтопления могут попасть прибрежные территории, сельхозугодия, участки дорог и ЛЭП.

Пик паводка на Амуре ожидается в первой декаде сентября.

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