В Москве в среду ожидается до +22°С

В Москве в среду, 2 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики прогнозируют в столице от +20°С до +22°С, в Подмосковье от +19°С до +24°С.

Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 60%.

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