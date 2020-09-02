В Москве в среду ожидается до +22°С
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В Москве в среду, 2 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики прогнозируют в столице от +20°С до +22°С, в Подмосковье от +19°С до +24°С.
Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 60%.
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