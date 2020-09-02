В России за сутки потушен 31 природный пожар

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 31 природный пожар на площади 7 431 га, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Там рассказали, что 1 сентября в стране действовал 31 лесной пожар на площади более 95 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Красноярском крае. Там действовало 17 пожаров на площади свыше 84,7 тыс. га.

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