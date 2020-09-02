В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг России предлагает запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления российского правительства «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <...>».

Поясняется, что данная мера направлена на защиту прав продавцов книг и других непериодических печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

Кроме того, Минпромторг считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений и предлагает исключить его из новой редакции правил розничной торговли.