Число жертв пожара в пятиэтажке в Махачкале выросло до 5

Количество погибших в результате пожара в пятиэтажке в Махачкале, по предварительным данным, выросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Там уточнили, что жертвами стали взрослая женщина и четверо детей.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома на площади 50 кв. м. По данным МЧС, в числе погибших девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет. Они находились на этаж выше загоревшейся квартиры.

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