Гидрометцентр предупредил о «миграции холода» в России в ближайшие дни
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В России в четверг, 3 сентября, начнется «миграция холода», передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он пояснил, что похолодание придет в Приволжский федеральный округ, и температура там опустится до +15°С. Затем — в Западную Сибирь, где похолодает до +10°С.
Дневная температура опустится до аномальных для этого времени года также в Красноярском крае, добавил Вильфанд.
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