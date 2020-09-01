Дети погибли при пожаре в доме в Махачкале

Двое детей и подросток погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома, рассказали в МЧС. Там отметили, что погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет. Они находились на этаж выше загоревшейся квартиры.

Площадь пожара составила 50 кв.м., в настоящее время он ликвидирован.

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