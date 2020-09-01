Шкатулку с сердцем мэра бельгийского города нашли в фонтане

При ремонте фонтана в бельгийском Вервье была обнаружена шкатулка с сердцем первого мэра города Пьера Давида, сообщает «Би-би-си».

Орган был запечатан в банке со спиртом, которая помещалась в цинковую шкатулку, указано в сообщении. Сердце было обнаружено за одним из камней в конструкции фонтана, рассказал представитель общественных работ Вервье Максим Дегей.

Пьер Давид скончался в 1839 году, однако его сердце было помещено в фонтан в 1883 году, о чем свидетельствует гравировка на шкатулке. В настоящее время сердце находится в Городском музее изобразительных искусств.