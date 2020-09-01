Шестнадцатилетнюю девушку из Ленобласти заподозрили в убийстве дочери

Следователи возбудили уголовное дело против шестнадцатилетней девушки из Ленобласти, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Следователи обнаружили бездыханное тело ребенка в квартире дома в поселке Советском. Эксперты установили, что девочка умерла в результате механической асфиксии.

По версии самой девушки, она уложила ребенка спать, а позже обнаружила, что дочь не дышит. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

Позже СК РФ возбудил против девушки уголовное дело по 2 части статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование смерти младенца продолжается.

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