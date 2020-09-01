Следователя центрального аппарата СК РФ арестовали по обвинению в коррупции

Сотрудник Главного следственного управления СК России Грей Эфендиев арестован судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы удовлетворил требования следствия о заключении Эфендиева под стражу, он арестован до 31 октября текущего года, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Эфендиев был задержан по обвинению в обещании и предложении посредничества во взяточничестве. По данным следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него взятку в размере 5 млн рублей. Этот сотрудник управления должен был освободить человека от уголовной ответственности.

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