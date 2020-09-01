В России заработала система мониторинга аварий на объектах ЖКХ

Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ начала полноценно функционировать в России, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Система позволит Минстрою оперативно получать информацию об авариях и контролировать ход их устранения, указано в сообщении.

Система работает на территории всех субъектов России, на данный момент к ней подключены 748 муниципальных образований и 234 ресурсоснабжающие организации, отмечает министерство.

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