Музыкантам снова разрешили выступать в московском метро

Выступления музыкантов на станциях московского метрополитена вновь разрешили проводить с 1 сентября после перерыва из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября возобновляются живые выступления музыкантов на станциях мосметро», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выступать артисты обязаны будут в масках. Перед площадками «музыки метро» в переходах между станциями также нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.

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