Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется 5 сентября

Вакцинация добровольцев от коронавируса нового типа в Москве начнется 5-7 сентября, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вакцинация будет проводиться в рамках пострегистрационных исследований в 9-10 столичных клиниках, в дальнейшем их число будет увеличено до 20, рассказал Гинцбург. По его словам, вакцина поступит в клиники 3-4 сентября, после чего записавшимся добровольцам проведут необходимые исследования и анализы.

«И, наверное, где-то 5-6, ну 7 [сентября] уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев», — отметил Гинцбург.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте вакцины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поставки в сентябре: Россия готовится к вакцинации от COVID-19

— Центр Гамалеи: переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо сделать прививку

— Мурашко заявил, что еще три вакцины от COVID-19 ожидают регистрации в России