Из-за пожара в заповеднике «Утриш» на Кубани открыли дело о халатности

Уголовное дело о халатности завели после пожара в заповеднике «Утриш» на Кубани, в котором сгорели уникальные реликтовые леса, передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ведомстве сообщили: региональные прокуроры установили, что возгорание случилось в границах заповедника, где находилась несанкционированная туристическая стоянка и туристы использовали открытый огонь в бытовых целях.

Как отмечается, директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации контроля деятельности подчиненных сотрудников, обеспечения соблюдения режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, а также принятия мер к организации ликвидации пожара.

После изучения материалов прокурорской проверки против директора заповедника было возбуждено дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), указали в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что около тысячи туристов были эвакуированы в Анапе из-за лесного пожара в заповеднике «Утриш».

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