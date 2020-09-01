В московском метро поезда проезжают «Строгино» без остановки

Поезда по требованию полиции проезжают станцию «Строгино» Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как рассказал собеседник агентства, на платформе этой станции столичной подземки был найден бесхозный предмет.

По его словам, в настоящее время ожидается приезд кинологов.

Отмечается, что на время проверки в целях безопасности поезда не будут останавливаться на станции «Строгино».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве на год из-за ремонта закрывается станция метро «Рижская»

— Пассажиры устроили драку в вагоне московского метро

— Тело мужчины обнаружили в тоннеле метро Петербурга