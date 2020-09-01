Минск обвинили в преследовании католиков

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий заявил, что белорусские власти начали преследование Римско-католической церкви (РКЦ) в республике. Об этом священнослужитель рассказал в интервью сайту catholic.by.

«Ситуация, действительно, ненормальная. Очевидно, что на костел пробуют оказать давление, а значит, происходит преследование костела, хотя про это никто открыто не говорит», — сказал Кособуцкий.

Он напомнил, что главу белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича не пускают в республику, несмотря на то, что он является гражданином Белоруссии.

Ранее Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал «неадекватными и противоправными» действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.

Кособуцкий добавил, что представителей РКЦ не пригласили на заседание консультативного межконфессионального совета, которое прошло 31 августа.

Самих католиков на нем «поливали грязью», утверждает священник.

Католическая церковь занимает второе место по числу верующих в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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