В ООН заявляют о 450 случаях пыток в Белоруссии

Эксперты ООН сообщают о 450 случаях пыток в отношении задержанных на протестах в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В заявлении, которое подписали 13 экспертов, указано на 450 задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с задержанными. Отмечается также, что еще шесть человек являются пропавшими без вести, их местонахождение и состояние здоровья неизвестно.

Кроме того, эксперты ООН обращают внимание на сведения о насилии, в том числе сексуальном, в отношении женщин и детей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вышедших на акции протеста белорусских студентов начали задерживать

— Глава МВД Белоруссии назвал число пострадавших на протестах силовиков

— Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов